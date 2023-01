Trasferimenti agli enti locali, il deputato regionale di Sud chiama Nord Cateno De Luca all’attacco

Totale mancanza di visione strategica complessiva per la crescita della Sicilia, gli enti locali continuano a rappresentare il bancomat della politica siciliana.

Questo il motivo dello scontro in commissione bilancio rilanciato dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca; “non c’è cosa peggiore della tracotanza e della provocazione di una maggioranza priva di idee.

La nostra battaglia, prosegue De Luca, è volta a garantire solidità a e certezza ai trasferimenti in favore degli enti locali prevedendo il medesimo trasferimento di risorse in loro favore nel triennio 2023-2025, garantendo così ai comuni la possibilità di programmare le spese relative ai servizi erogati su base pluriennale, un arco temporale che dovrebbe garantire alti livelli delle prestazioni ai cittadini dei Comuni siciliani.

Inoltre, sempre in relazione ai trasferimenti agli Enti Locali, abbiamo proposto che le risorse stanziate siano erogate e garantite entro l’esercizio finanziario in cui si è autorizzata la spesa.

Il Governo e la maggioranza hanno però, d’imperio, deciso che essi siano effettuati per tre quarti del loro importo in un’unica soluzione delle prime tre trimestralità dell’anno di competenza e l’ultima rata l’anno successivo, entro il 28 febbraio. In aula, conclude De Luca, ci batteremo affinché la nostra proposta diventi legge.”