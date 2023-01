Sinagra in lutto per la scomparsa di Pino Ratto

Lo scorso 24 gennaio si è spento a Sinagra, circondato dall’affetto dei propri familiari, Pino Ratto, ex amministratore del Comune a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Aveva 70 anni.

Grande sportivo, calciatore dell’U.S Sinagra, che lo ha voluto ricordare cosi:

“La Società Sinagra Calcio nell’esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia in questo triste momento comunica che la squadra, in occasione della prossima gara interna contro la Rinascita Patti che si disputerà Sabato 28 Gennaio (ore 15.00) sul neutro di Ficarra, scenderà in campo con il lutto al braccio. È stata inoltrata richiesta alla FIGC-LND SICILIA per osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio della suddetta gara.

Alla tutta la famiglia Ratto, a Salvatore, Pina, Cettina e Francesco giungano le nostre sentite condoglianze.”

Condoglianze che arrivano anche dall’amministrazione comunale di Sinagra: “Alla famiglia porgiamo le più sentite condoglianze e ci stringiamo a loro in questo momento di dolore.”