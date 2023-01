Palermo, troppo freddo a scuola: bimba in ipotermia. Morfino (M5S): “Inaccettabile negligenza dell’amministrazione comunale”

“Quanto accaduto nella scuola Emanuela Loi di Palermo, dove una bimba frequentante la quinta elementare ha dovuto subire le conseguenze dei guasti al riscaldamento, è assurdo e inaccettabile.” Così, sui social, la deputata alla Camera del Movimento 5 Stelle Daniela Morfino.

Secondo quanto riferisce Morfino “La piccola, a causa del freddo glaciale in aula, ha iniziato a tremare e a sentire le gambe intorpidirsi, tanto da dover essere soccorsa dal personale del 118. Questo episodio dimostra la negligenza da parte del Comune di Palermo, guidato dal Centrodestra, che nonostante i solleciti della Preside e del Prefetto, non sono intervenuti.

“Non è accettabile che in un’epoca in cui si parla sempre di sicurezza e di diritti dei bambini, questi vengano messi a rischio a causa di una questione tanto basilare quanto essenziale come il riscaldamento a scuola. Così come non è accettabile che la preside sia costretta a chiudere il plesso a causa di una mancanza di interventi da parte delle autorità competenti!

“L’auspicio principale è quello che la piccola stia bene e che si rimetta al più presto” conclude la deputata “ma chiediamo con forza che il Comune intervenga immediatamente per risolvere la situazione, come in tutte le scuole della città e garantire il diritto all’istruzione in sicurezza e dignità”.

