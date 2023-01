Galati Mamertino, fuga di gas sulla strada “Paratore”. Scatta la chiusura al traffico

Chiusura e interdizione al traffico veicolare e al passaggio di pedoni della Strada “Galati Mamertino-Paratore“, a seguito di una fuga di gas. Il provvedimento è stato disposto con ordinanza sindacale urgente dal sindaco del centro montano Vincenzo Amadore. Nello stesso documento è stato richiesto l’immediato intervento della ditta di distribuzione del gas.

Da quanto appreso la fuga di gas, che si è verificata nella mattinata di oggi, si trova lungo la strada in questione in località Mulinazzo. “L’asfalto, in corrispondenza della perdita di gas, appare sollevato ed è stata allertata immediatamente la società che gestisce la rete di distribuzione del gas metano” si legge nell’ordinanza.

L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità competenti per l’immediata esecuzione, al fine di garantire la sicurezza di cittadini ed automobilisti.

Sul posto il sindaco Vincenzo Amadore, i Vigili del fuoco e la Polizia Municipale.