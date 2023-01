ULTIM’ORA! Revocato lo sciopero dei benzinai. Distributori aperti da stasera

I sindacati Fegica e Figisc/Anisa hanno revocato il secondo giorno di sciopero di benzinai. Una decisione assunta “a favore degli automobilisti, non certo per il governo”, come scrivono in una nota congiunta i presidenti delle due sigle, dopo un nuovo tavolo al ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’altra principale associazione di categoria del settore, Faib Confesercenti, aveva già deciso ieri di ridurre la serrata a 24 ore.

I distributori quindi riapriranno già da questa sera.

(fonte AGI)