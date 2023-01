Incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto. Questo pomeriggio intorno alle 15:00 una Fiat Punto è finita in una voragine nella frazione di Calderà. Un buco causato lo scorso 3 dicembre dalla bomba d’acqua che ha colpito l’intero territorio barcellonese ma che, ad oggi, non è stato ancora messo in sicurezza.

L’incidente si è verificato a pochi metri del ponte. Non si sono registrati fortunatamente dei feriti. Si poteva verificare il peggio, visto il cedimento eccessivo del manto stradale.