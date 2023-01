Messina, nasce la sezione provinciale dell’Associazione Siciliana Malati Reumatici

L’Asimar Associazione Siciliana Malati Reumatici – APS, continua ad espandersi nel territorio regionale, con l’apertura della nuova sezione provinciale di Messina. uno dei principi della Presidente regionale Teresa Perinetto, che da anni si attiva per il riconoscimento e l’ottenimento dei diritti alla salute: il miglioramento delle cure, l’assistenza sanitaria a beneficio dei pazienti reumatologici, ponendo l’attenzione verso i decisori politici ed assessoriali, che hanno preso in considerazione le tante esigenze – in parte soddisfatte. L’Asimar APS aderisce all’Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus (ANMAR) guidata dalla Presidente Silvia Tonolo, costituita da ben 19 Associazioni regionali, ciascuna con sede nel proprio comprensorio di riferimento, e quindi presente ed attiva in tuta Italia.

L’ANMAR è nata da un gruppo di pazienti e medici con la finalità di diffondere e favorire la conoscenza delle malattie reumatiche. Anche l’Asimar persegue le medesime finalità in sinergia con le sue sezioni provinciali, create per monitorare le realtà e i fabbisogni dei pazienti del territorio. Alle sezioni di Agrigento, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani si è aggiunta di recente la sezione di Messina, la cui referente è Concettina Gianguzzi, impegnata nel sociale su più fronti, tra l’altro referente comunale e distrettuale della rete civica della salute. L’associazione ha creato un gruppo facebook, sfruttando la visibilità di uno dei social più seguiti per tenere costantemente informata l’utenza su iniziative e novità terapeutiche.

Grande soddisfazione per il traguardo raggiunto. Adesso per coprire l’intero territorio regionale con 8 Sezioni su 9 province, manca Caltanissetta, ma è fra i gli obiettivi della Presidente Teresa Perinetto aprire una Sezione anche nel territorio nisseno.