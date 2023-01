Cinisi: iniziati i lavori di restauro del casolare dove fu ucciso Peppino Impastato

Partono ufficialmente oggi i lavori di restauro del casolare di Cinisi in cui il 9 maggio 1978 fu ucciso dalla mafia il giornalista Peppino Impastato.

Il cantiere, finanziato dalla Regione Siciliana con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per un importo complessivo di circa 126 mila euro, è stato aperto nel pomeriggio con la consegna ufficiale dei lavori.



«Preservare i luoghi della nostra storia e valorizzare la memoria collettiva – dice il governatore Renato Schifani – è un dovere imprescindibile per la crescita sana della nostra terra. Il sacrificio di persone coraggiose come Peppino Impastato, che sono state pronte a rinnegare anche la propria famiglia per liberare la Sicilia dalla mafia, deve essere d’esempio per ognuno di noi e soprattutto per chi rappresenta le istituzioni».