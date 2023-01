Ospedale Sant’Agata Militello, la Cisl FP dice la sua sulla convenzione col “Giglio” di Cefalù

L’estensione della convenzione tra Asp di Messina e fondazione “Giglio” di Cefalù – già in vigore a Mistretta per i reparti di urologia ed oculistica – ai reparti di chirurgia generale, ortopedia e ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello, non convince la Cisl FP, così come non piace ad altre sigle sindacali. Mentre Cgil, Uil, Fials, NurSind e NursingUp hanno indetto un’assemblea popolare che si terrà giovedì 26 gennaio prossimo a partire dalle 16 al Castello Gallego, la CISL attende di sedersi al tavolo del confronto, ribadendo l’assoluta attenzione sulla vicenda e la contrarietà ad esternalizzare i servizi.

Giovanna Bicchieri, segreteria aziendale della Cisl Funzione Pubblica alla Città Metropolitana di Messina, ha spiegato ai nostri microfoni perché la Cisl non parteciperà alla manifestazione del 26 gennaio.