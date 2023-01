Juventus penalizzata di 15 punti? Pronte le “contromisure” dei 54 Juventus Official Fan Club della Sicilia

I cinquantaquattro club Juventus della Sicilia prendono posizione, dopo che la Juventus è stata penalizzata di 15 punti in classifica, in un campionato di serie A tuttora in corso, invitando a formulare disdette sugli abbonamenti tv, a quotidiani sportivi e ai canali social della Figc e della Lega Calcio e a disertare le trasferte organizzate presso le altre società di calcio.

Dal comunicato diramato dagli Juventus Official Fan Club Siciliani e pubblicato anche sulla pagina Facebook dello Jofc di Patti si evince “una sommaria e lacunosa “giustizia” sportiva che tende a ledere la Società Juventus, i nostri Calciatori nella dignità professionale, noi Tifosi nel cuore.” Si è trattato di “decisioni inique e arbitrarie in spregio ai principi di un normale stato di diritto. Questo non è più Sport.”

Da qui “invitiamo tutti i nostri Soci ad una profonda riflessione che li porti a maturare la decisione di interrompere immediatamente ogni fonte di guadagno nell’indotto del sistema calcio. Disdette Pay Tv, abbonamenti online a quotidiani sportivi, Like e Segui sui canali Social della Federazione, della Lega Calcio, di ogni testata giornalistica o emittente televisiva e quant’altro potrete fare autonomamente. Da parte nostra, Juventus Official Fan Club Siciliani, non promuoveremo da qui in avanti trasferte organizzate presso i settori ospiti delle altre Società italiane, continuando a seguire la nostra squadra nel nostro Stadio, in Europa e nelle nostre Sedi. Uniti come sempre, fino alla fine.”

Nella foto il comunicato completo dei Juventus Official Fan Club Siciliani