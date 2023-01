Infodrive Capo d’Orlando – Vittoria convincente sul campo di Vicenza

Si apre bene il girone di ritorno per la Infodrive Capo d’Orlando. La formazione di Robustelli conquista una bella vittoria esterna sul campo di Vicenza, la quarta in stagione e contemporaneamente ribalta alche la differenza canestri con i veneti.

14 i punti in classifica per i biancoazzurri, che riscattano la sconfitta giunta nei minuti finali contro Padova, andando a -2 dal sesto posto. Una vittoria netta per l’Orlandina, che vince e convince, portando tutto il quintetto in doppia cifra.

14 punti per Vecerina, 11 per Laganà, Passera e Baldassarre, 10 per Klankis. Inizio equilibrato del match con i biancoazzurri che chiudono i primi 10’ in vantaggio 13-15.

L’Orlandina con Triassi e Baldassarre si porta avanti fino al +7, ma Vicenza rimonta e va negli spogliatoi addirittura sul +1, 30-29.

Al rientro dalla pausa lunga è ancora grande equilibrio: Vicenza prova nuovamente ad allungare ma Laganà e Vecerina tengono in vita l’Orlandina. Due punti di Passera e una tripla di Binelli portano i biancoazzurri a chiudere in vantaggio il terzo periodo sul 47-50.

L’ultimo parziale si apre con i canestri di Triassi, Passera e Okereke per il +8 siciliano. Cucchiaro prova a rispondere all’intensità degli ospiti, ma Vecerina con una bomba tocca il massimo vantaggio (+11) a 3’ dalla fine. La partita finisce virtualmente qui, con i minuti finali che sono puro garbage time. La gara si chiude così sul 63-73 per la Infodrive, che continua ad inseguire la zona playoff.