Incendio e aggressione al Papardo, De Luca (M5S): “Istituire presidio di sicurezza negli ospedali siciliani”

“Aggressioni e atti violenti sono ormai quasi una costante negli ospedali siciliani e il Papardo di Messina non fa eccezione. Non è la prima volta che accade e non possiamo rimanere inerti in attesa che succeda l’irreparabile. Ho quindi scritto all’assessore alla Salute per chiedere l’istituzione di un presidio di sicurezza, sperando che con il nuovo assessore la richiesta non cada nel vuoto, come accaduto in passato. É doveroso consentire ai sanitari di operare con serenità e ai cittadini di ottenere le cure richieste in un posto che sia sicuro. Nella missiva all’assessore Volo ho chiesto pure che si provveda a stanziare immediatamente le somme occorrenti per ripristinare la funzionalità del plesso danneggiato”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, in seguito all’incendio scoppiato nei locali dell’ospedale Papardo. Il rogo sarebbe stato appiccato da un uomo che prima avrebbe anche aggredito alcuni infermieri.