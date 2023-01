Calcio: in eccellenza l’Igea Virtus passa a Milazzo e vince il derby

Il Messina agguanta la terza vittoria di fila e lo fa ai danni dell’Avellino, rilanciandosi in classifica. Evidentemente i peloritani preferiscono toccare il fondo e ripartire come lo scorso anno.

Dalla serie C approdiamo in eccellenza con il derby Milazzo-Igea Virtus, che rilancia le quotazioni dei barcellonesi, mantenendo tre punti di margine sul Modica, vincente contro la Nebros. Bene la RoccAquedolcese, pronta a battere il Mazzarrone.

In promozione, girone B, la Castelluccese è corsara a Casteldaccia, vincendo 7 a 0, buono il pareggio esterno del Pro Falcone in casa del Gorgonia Delia, impresa del San Fratello, in esterno, sulla Santangiolese, l’Aspra ha violato il campo di Gioiosa Marea. Nel girone C, rinviate le partite per Atletico Messina, Nuova Azzurra Fenice e Pro Mende, desta sensazione il 5 a 0 della Messana sul Valle del Mela.

In prima categoria, girone C, l’Aluntina vince a Capo d’Orlando il derby contro l’Orlandina, la Nasitana ha battuto il Real Casale, pareggio tra Sporting Termini e Futura. Il Petralia Soprana è passato a Tortorici e lo stesso ha fatto il Militello a Gangi. Nel girone D pareggio esterno del Galati contro il Melas, Aquila batte Sinagra 3-0, a Milazzo Monforte batte Folgore Milazzo 3-0, Nuova Rinascita batte Lipari 1-0, a Castell’Umberto Rodì Milici batte Sfarandina 1-0, Stefano Catania batte Orsa 4-3, Torregrotta batte Comprensorio del Tindari 4-0.

In seconda categoria Ficarra e Vivi Don Bosco 1-1, Terme Vigliatore batte Alcara 2-0, Fitalese batte Pettineo 3-0 a tavolino, Pollina batte Provinciale 2-0, Nuova Peloro batte Don Peppino Cutropia 3-2 e Juvenilia batte Rometta Marea 7-0.

Infine la terza categoria, comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto: a Caronia, Mirto batte Caronia 3-2, a Oliveri Tonnarella batte Oliveri 2-1, Sant’Antonino batte Tusa 3-2, Castell’Umberto batte Stefanese 5-0 e Fondachelli batte Mamertina 3 a 1.