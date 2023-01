Oliveri – Il comune assegna alloggio popolare ad una famiglia

L’amministrazione Comunale di Oliveri ha consegnato la chiave di un alloggio popolare ad un nucleo familiare di quattro persone. Si tratta di un alloggio di proprietà dello I.A.C.P. di Messina.

“Con orgoglio siamo riusciti ad assegnare un alloggio popolare ad una famiglia – ha dichiarato il sindaco Francesco Iarrera – che come tante si trovava in una condizione di difficoltà. Infatti riuscire a dotare un nucleo familiare di una casa significa restituirle un punto fermo dal quale poter costruire una nuova vita, fra le tante cose buone fatte, queste sono quelle che danno un senso ad ogni sforzo. Per le opere sono terra e cemento, in questi casi parliamo di speranza e cuore.”

I ringraziamenti da parte del primo cittadino, sono rivolti, all’assessore Marco Crisafulli e Cettina Triscari per il grande impegno, e infine il presidente IAPC, Giovanni Mazzù, per la pazienza e il sostegno.

Angela Serena Lo Conti