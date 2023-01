Il Comitato Tirreno-Nebrodi della Croce Rossa cerca volontari! Iscrizioni fino al 1° febbraio

La Croce Rossa Italiana-Comitato del Tirreno-Nebrodi da tempo è attiva con molteplici attività nell’area Tirrenico-Nebroidea a sostegno delle popolazioni più fragili con la distribuzione di viveri e generi di prima necessità, parte provenienti da libere donazioni di cittadini e parte provenienti dalla convenzione con il Banco Alimentare di Catania.L

Le persone più fragili, impossibilitate ad uscire di casa, vengono aiutate con la consegna di farmaci a domicilio ritirati presso le farmacie dei Presidi Ospedalieri di altre città ed altre province: Messina, Palermo e Catania.

La Croce Rossa Comitato Tirreno Nebrodi è presente anche nelle emergenze incendi e nelle calamità naturali in soccorso della popolazione.

Sempre attivi i Volontari Croce Rossa Italiana-ComitatoTirreno-Nebrodi per aiutare nei momenti di criticità e tantissimo ancora c’è da fare: per questo sono necessarie forze nuove per riuscire a soddisfare le numerosissime richieste di aiuto che quotidianamente pervengo dal territorio nei svariati campi.

E’ proprio per dare risposte positive che Croce Rossa Italiana- Comitato Tirreno-Nebrodi avviato il nuovo corso di reclutamento di Volontari che avrà la durata di un mese e mezzo circa al fine di dare un’adeguata formazione di base ai partecipanti, in modo che a conclusione del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per dare un primo aiuto a chi ne ha necessità.

Il partecipante, a fine corso, dopo aver superato l’esame, diventerà Volontario di Croce Rossa Italiana e potrà scegliere l’ambito in cui operare: soccorso in ambulanza, attività di inclusione sociale, emergenza, aiuto delle famiglie in difficoltà economica, sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole e piazze, educazione agli stili di vita sani e al Diritto Internazionale Umanitario. Sarà un percorso impegnativo ma entusiasmante, pieno di soddisfazioni e arricchimento di esperienze e competenze.

Si ricorda che per l’iscrizione al corso il tempo utile è fino al 1 febbraio.

La Croce Rossa Italiana- Comitato del tirreno Nebrodi ha aderito ed è risultata idonea e vincitrice del progetto di Servizio Civile Universale, questo è un contributo in più offerto da questo Comitato alla popolazione, con il quale si effettua servizio domiciliare agli anziani, dopo scuola ai bambini e trasporti in ambulanza.

Il tempo utile per iscriversi al Servizio Civile Universale è fino al 10 febbraio 2023 entro e non oltre le ore 14:00. Si ricorda inoltre che possono partecipare tutti i giovani con età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti come esplicato nel bando Ministeriale e la sede operativa sarà nel comune di Brolo

Per maggiori informazioni potete visitare il sito https://www.critirrenonebrodi.it/servizio-civile-2022/ o chiamare al 351 913 8343.