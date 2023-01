Un po’ di Sicilia all’expo “Artigiano in Fiera 2022”, tenutasi a Rho, in Lombardia, dal 3 all’11 dicembre. A rappresentare l’isola l’azienda “Bukyko Gioielli”, con sede a Sinagra. Presenti in terra lombarda la titolare, Renata Biro e il responsabile delle vendite Maurizio Astone.

Una bellissima esperienza per l’azienda sinagrese, nata nel 2017, specializzata nella manifattura di gioielli in pregiatissimo vetro, dal design originale e dal carattere inconfondibile italiano.