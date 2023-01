Ritorna “ShowTime” su Antenna del Mediterraneo

Ritorna stasera, alle ore 21:00, “Showtime” il programma di Antenna del Mediterraneo che mette in vetrina le realtà culturali, politiche e sportive di Barcellona Pozzo di Gotto.

La prima puntata del 2023, l’undicesima della stagione, andrà in onda dal Supermercato Sigma Marilù della città del Longano e punterà i riflettori sull’Associazione “Le Ali di Trinacria”, ospite il Vice Presidente Fortunato Gitto che presenterà il sodalizio barcellonese e farà un bilancio sull’evento, in corso nei locali della vecchia stazione, denominato “ArtisticaMente”, conosceremo il cantante Tony Campo che presenterà il suo ultimo inedito dal titolo “Oltre tutto” cantato in coppia con Gabriella Bisignano e con il Direttore Generale dell’Orsa Basket, Renzo Crisafulli, faremo un bilancio della stagione cestistica, in particolare della serie C Gold, e anticiperemo le riforme dei campionati in vigore dal prossimo anno.

A condurre il programma Francesco Anania che aprirà una finestra sulla Festa di San Sebastiano che si celebrerà il 20 gennaio e sull’imminente carnevale.

Durante il programma a dare una nota di colore ci sarà Nuccia, dell’ARF Animazione, che per l’occasione donerà strutture artistiche create con i palloncini.

Programmi e buone intenzioni per iniziare il nuovo anno di “Showtime” il programma itinerante che entra nelle vostre case grazie alla nostra emittente stasera alle ore 21:00 e in replica domani alle ore 14:30.