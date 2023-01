L’Igea Virtus vince la Coppa Italia Eccellenza! Battuta 4-0 l’Akragas in finale

4-0 dell’Igea Virtus nella finale di Coppa Italia Eccellenza. La formazione di Barcellona Pozzo di Gotto ha rifilato un poker all’Akragas, in una partita che non ha avuto storia.

Il dominio della formazione di Pasquale Ferrara è stato netto sin dal primo minuto. Sul campo neutro di Ragusa, i messinesi passano in vantaggio al 41′ grazie al gol del funambolo argentino Lucas Idoyaga. Almeno in altre tre circostanze i giallorossi avrebbero potuto segnare ancora, ed allo stesso Idoyaga è stato annullato il raddoppio per un fallo di mano.

Ad inizio ripresa il gol del meritato 2-0, grazie ad una botta da fuori area di Gabriele Franchina, che si insacca all’incrocio dei pali: un vero e proprio eurogol. L’Akragas è al tappeto e allora i giallorossi chiudono la partita al 9′ del secondo tempo, con il solito Idoyaga: punizione angolata che si insacca all’angolino. 3-0 e partita in ghiaccio. Gli agrigentini restano in 10 per l’espulsione di Garufo, ma è del tutto ininfluente. Il poker dell’Igea lo firma Medina all’84’, con una tiro imparabile.

Si attende poi solo il fischio finale dell’arbitro: alla fine è festa grande per l’Igea, che vince meritatamente la Coppa Italia.