Oliveri – E’ stato nominato il nuovo assessore: è Stefano Barresi

Il Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera, ha nominato il quarto assessore: si tratta di Stefano Barresi, noto imprenditore.

Lo scorso 17 ottobre 2022 il sindaco ha revocato gli incarichi del vicesindaco, Salvatore Bertino e dell’assessore Francesco Scardino. Dopo pochi giorni è stato scelto il Giovanissimo Marco Crisafulli, classe 2001, con l’incarico di gestire le attività giovanili e gli aspetti relativi al sociale.

Il primo cittadino ha nominato da poche ore il neo assessore Barresi, attribuendo le seguenti deleghe: Attività Produttive, Commercio, Pesca e Agricoltura, Fiere e Spettacoli viaggianti, Partecipazione in società ed organismi, rapporti col personale, spiaggia e demanio, Manutenzione e gestione beni culturali e Polizia Municipale.

La giunta comunale adesso risulta composta da: Marco Crisafulli, Salvatora Saporito, Alessandro Rosa e Stefano Barresi.

L’amministrazione Iarrera, conta da sempre sull’innovazione del paese, punto cardine è l’arte e la bellezza del paese, proponendo ai visitatori un ambiente più raffinato, offrendo il piacere di fare una magnifica passeggiata e di godere quanto di possibile si può ammirare.

Il sindaco ha dichiarato anche un aspetto sui temi ambientali, su cui egli ci tiene a sottolineare che l’ambiente non può più essere un aspetto ideologico ma deve essere un punto di riferimento per ogni amministrazione, essere innovativi significa saper rispettare l’ambiente saper puntare sull’economia circolare e ottimizzare sui problemi attuali come la gestione dei rifiuti, affinché ci possa essere un futuro migliore sociale, ecologico ed economico.

Angela Serena Lo Conti