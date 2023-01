Arresto Messina Denaro, Meloni a Palermo: omaggio alla stele di Capaci e complimenti agli investigatori

Soddisfazione e orgoglio. Così il premier Giorgia Meloni, dopo essere giunta a Palermo, ha commentato l’arresto del boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro.

Il presidente del Consiglio, una volta atterrata in Sicilia, ha prima reso omaggio alla Stele di Capaci, osservando un minuto di silenzio in memoria di Falcone e Borsellino, poi incontrato a Palermo il procuratore Maurizio de Lucia e ha partecipato alla riunione con l’aggiunto Paolo Guido, che ha coordinato le indagini sulla cattura del mafioso, la procuratrice generale Lia Sava e il presidente della corte d’appello Matteo Frasca. In serata poi anche il Ministro dell’Interno Piantedosi ha reso omaggio alle forze dell’ordine.