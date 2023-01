341 posti al comune di Messina, via alle domande: il link per iscriversi al concorso e le modalità di selezione

Al via le domande per partecipare al concorso pubblico indetto dal comune di Messina. Saranno 341 i profili selezionati, da inserire a tempo pieno e indeterminato nella pubblica amministrazione. E’ possibile iscriversi al concorso da ieri, 16 gennaio, mentre il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per le 23.59 del 15 febbraio, tramite la piattaforma messa a disposizione dal Comune di Messina. (Clicca QUI per l’iscrizione per Categoria D, QUI per Categoria C)

I dettagli sono disponibili nella determina, siglata dal Direttore Generale Salvo Puccio, che consentirà di selezionare complessivamente 616 figure entro il 2024.

Partiamo dai profili che saranno messi a bando nei prossimi mesi. Dovranno essere coperti 341 posti di categoria C (sarà sufficiente il diploma) e categoria D (servirà la laurea). Nel dettaglio si tratta di: 100 funzionari tecnici, 79 i funzionari amministrativi, 25 quelli contabili, 5 dell’area di vigilanza, 5 avvocati, 20 funzionari legali, a cui si aggiungono della categoria C, 50 istruttori amministrativi, 7 istruttori contabili e 50 istruttori tecnici.

L’amministrazione ha previsto una prova preselettiva qualora il numero delle domande presentate sarà superiore al quintuplo dei posti messi a concorso. Questa prova si svolgerà soltanto mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali da remoto: si tratta di test effettuati a distanza, con domande a risposta multipla sulle materie oggetto del singolo concorso. I quesiti saranno 45 e la prova sarà superata da un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti disponibili. Chi avrà raggiunto la votazione 21/30 potrà passare all’orale.

Per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso di credenziali di autenticazione al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di un indirizzo PEC nominativo e il versamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro per ciascuno dei concorsi di proprio interesse. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina del Comune di Messina riservata ai bandi.