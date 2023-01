Patti, eletto il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati. La più votata è la pattese Lara Trifilò di

Eletto il nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati di Patti, che hanno votato i loro rappresentati venerdì 13 e sabato 14 gennaio. 650 circa i chiamati alle urne, per rinnovare l’organo collegiale, di cui votanti effettivi 469. Il 13 dicembre scorso il presidente dell’ordine, Domenico Magistro, ha convocato l’assemblea degli iscritti presso l’aula 1 del Tribunale di Patti, con all’ordine de giorno l’elezione dei componenti del consiglio, per il quadriennio 2023/2026, in prima convocazione per il 12 gennaio e in seconda per il giorno 13, fisando nelle date del 13 e 14 gennaio lo svolgimento delle elezioni vere e proprie. Il numero dei consiglieri da eleggere, in basi agli iscritti era di 11. 7 il numero massimo di preferenze esprimibili, 4 le preferenze esprimibili sulla base del genere (uomo o donna). Questi i risultati dello scrutinio.

365 preferenze a Lara Trifilò consigliere segretario uscente e 362 ad Andrea Pirri, attuale tesoriere, entrambi di Patti. Segue la stefanese Antonella Spinnato 292, l’orlandino Pablo Magistro 280, il santagatese Salvatore Mancuso 263, Antonino Araca di Militello Rosmarino con 243, e la brolese Sabrina Ligato 246, tutti new entry rispetto al precedente mandato. Poi Eliana Raffa di Patti con 199 preferenze e il primo cittadino pirainese Salvatore Cipriano con 192, entrambi già consiglieri e quindi riconfermati. Infine la santagatese Nunziata Starvaggi 139 voti e Giusy Pascale di Patti con 106, che non facevano parte dell’ultimo consiglio.

Il nuovo consiglio si riunirà ora il prossimo 25 gennaio per espletare le formalità di insediamento e per eleggere il nuovo presidente, il segretario e il tesoriere.