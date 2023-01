Patti, la scuola media “Vincenzo Bellini” apre le porte a studenti e genitori per presentare l’offerta formativa

Ad accogliere genitori e potenziali alunni della scuola secondaria di primo grado Vincenzo Bellini di Patti ieri, venerdì 13 gennaio, c’erano gli studenti. Per la seconda giornata di Open Day organizzato dell’istituto hanno fatto da Ciceroni nel percorso pensato per mostrare, insieme agli insegnanti, l’offerta formativa per l’anno scolastico 2023/2024, attraverso i moderni laboratori, i lavori e le opere d’arte realizzati, gli spazi dedicati alle varie attività curriculari previste alla scuola, che oltre alla canonica formazione teorica, punta al potenziamento della creatività dei suoi giovani allievi.