Infodrive Capo d’Orlando, domani alle 18 la diretta su AM della sfida in trasferta contro la Virtus Padova

Seduta di allenamento mattutina al Palatorre a Torrenova e poi il volo per raggiungere il Veneto. La Infodrive Capo d’Orlando ha affrontato la settimana con piglio e grinta dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Lumezzane per 81 a 67. I paladini sembrano non aver accusato il colpo in attacco, dopo la risoluzione contrattuale di Daniele Sandri, ma domani, domenica 15 gennaio, c’è un’altra sfida complicata da affrontare, contro la Virtus Padova, quarta in classifica. Palla a 2 alle 18,00 al Palasport di Rubano. Per l’occasione è stata prevista la diretta sulla nostra emittente televisiva, AM, canale 82.