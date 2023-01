Allevamenti Nebrodi: il presidente dell’Opan, Giuseppe Frusteri lancia l’allarme “Sistema al collasso”

Il sistema allevatoriale dei Nebrodi è al collasso. A denunciarlo ai nostri microfoni è il prof. Giuseppe Frusteri, presidente dell’Opan. Le problematiche sono soprattutto di natura economica.

“Bene l’impegno dei Sindaci per Sagre di Paese e Fiere di settore, ma chi ha controllato che si utilizzassero effettivamente animali originali e provenienti dai Nebrodi?

In realtà quanti VERI suini neri dei Nebrodi sono stati utilizzati in queste manifestazioni? Quanti suini di produzione siciliana sono stati utilizzati in queste fiere? Sfido chiunque a ribattere con numeri alla mano.

Aumento dei prezzi dei mangimi e delle materie prime, aumento dei carburanti e dei costi energetici, taglio degli aiuti e dei contributi per gli allevatori, hanno di fatto dichiarato guerra a tutti gli allevatori onesti.

Classe dirigente incapace e regole stupide, renderanno impossibile una soluzione veloce e definitiva. È necessario affrontare, con urgenza e con elementi concreti, un problema che riguarda un intero settore e migliaia di persone nell’indotto.”