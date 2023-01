Santo Stefano di Camastra si prepara agli eventi 2023

Il 2022 si è chiuso con il successo dell’Inceramicata a Santo Stefano di Camastra, con la realizzazione di 19 pannelli della dimensione di 1 metro per 1 metro sull’attualissimo tema “Un bacio per la Pace”. L’amministrazione comunale ora si prepara a realizzare nuovi eventi per il 2023 e a consolidare gli appuntamenti diventati ormai tradizione, come l’Oktoberfest Stefanese, con una programmazione sempre meno stagionale delle attrazioni. Tra le novità c’è la tappa stefanese dello Street Food Sicily On Tour, che di dovrebbe tenere dall’11 al 14 maggio prossimi. Un occasione per degustare le specialità tipiche del cibo di strada siciliano, con tante sorprese di animazione.