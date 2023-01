Poste, in provincia di Messina ampliati orari di apertura di 6 uffici postali

A partire da lunedì 16 gennaio vengono ampliati gli orari di apertura al pubblico di 6 uffici postali della provincia di Messina: Porto Salvo, Giampilieri, Malò, Milici, Mazzarò e Vigliatore.

Gli interventi sul territorio del Messinese testimoniamo la volontà di Poste Italiane di garantire un sostegno concreto al territorio e alla sua comunità, attraverso la rete più capillare del Paese formata da quasi 13mila Uffici Postali e circa 26mila portalettere.

In particolare, da lunedì 16 gennaio, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto l’ufficio postale di Porto Salvo, sito in via Filippo Turati, sarà disponibile il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35; a Naso la sede di Malò in via Nuova sarà aperta il lunedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; anche a Rodì Milici nuovi orari per l’ufficio postale di Milici in piazza Delegazione, che aprirà il lunedì e il giovedì dalle ore 8.20 alle 13.45;infine, a Messina, Taormina e Terme Vigliatore le sedi rispettivamente di Giampilieri in via Michelangelo Rizzo, Mazzarò in piazza Funivia e Vigliatore in via sotto Chiesa saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

“Si ricorda inoltre – si legge dal sito di Poste Italiane – a tutti i cittadini della provincia di Messina la possibilità di utilizzare i 144 ATM Postamat presenti sul territorio oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali.”