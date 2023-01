Slitta ancora la riapertura della Galleria Telegrafo sulla A20. Ritardi nei lavori a causa del maltempo

Non sono ancora terminati i disagi per gli automobilisti che transitano in autostrada da Messina in direzione Catania o Palermo.

La chiusura della Galleria Telegrafo persiste ormai dalla notte della vigilia di Natale, quando l’incendio di un autoarticolato ha portato alla liquefazione del manto stradale e al grave danneggiamento delle pareti della galleria stessa.

In un primo momento la riapertura della zona Boccetta-Rometta era previsto per oggi, 12 di gennaio, data slittata di un giorno rispetto alla tabella di marcia. Adesso però, a causa del maltempo che ha colpito Messina e che ha rallentato i lavori in loco, non c’è una data certa sulla riapertura. Potrebbe essere riaperta sabato mattina, ma non è escluso che si decida la ripresa per lunedì 16 gennaio.

Secondo l’ANAS la Strada Statale 113 sarà decongestionata e tornerà a una maggiore regolarità non costringendo più autovetture e camion all’obbligo di transito. “Un primo intervento era già stato preso in tal senso con l’apertura provvisoria dello svincolo di Villafranca in direzione Palermo”, come confermato dall’Ente nazionale.

La riapertura della Galleria Telegrafo coinciderà però con la nuova chiusura dello svincolo di Giostra per gli automobilisti provenienti da Catania e in direzione di Messina Nord, che saranno costretti a uscire ancora una volta a Boccetta intasando il traffico cittadino.

Secondo il Comitato Operativo per la viabilità di Messina, lo svincolo non sarà operativo finché i lavori sul viadotto Ritiro non saranno completati.

Disagi che saranno parzialmente attenuati dal bypass Baglio, il cui completamento è previsto per la fine del mese di gennaio e che consentirà il doppio senso di marcia su una delle due campate del viadotto Ritiro aperto al transito, non costringendo più pendolari e camionisti provenienti da Palermo all’uscita obbligatoria verso Giostra.