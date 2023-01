La rotonda di Sant’Anna sarà presto realtà. Oggi incontro tecnico a Brolo

Sarà presto realtà la rotonda di Sant’Anna, importante bretella di collegamento tra i comuni di Piraino, Brolo e Sant’Angelo di Brolo.

Questa mattina si è tenuto un incontro al comune brolese, per fare il punto operativo sull’avvio di quest’importante ed attesa opera viaria.

Così dopo decenni di attesa sembra proprio che si possa intravedere la luce in fondo al tunnel.

Tante gente intorno al tavolo di quella che è stata una vera e propria conferenza tecnica di consegna dei lavori, come ha evidenziato lo stesso sindaco brolese Giuseppe Laccoto.

Con il primo cittadino brolese c’erano i responsabili dell’Anas e dell’azienda che curerà i lavori, l’Amec di Santa Venerina, ed anche i rappresentanti dei comuni di Piraino e Sant’Angelo di Brolo, enti direttamente interessati all’opera.

Laccoto ha voluto inoltre sottolineare l’impegno in questi anni profuso dall’assessore alla viabilità Nuccio Ricciardello, che si è speso senza remore impegnando gli uffici comunali e sollecitando quelli competenti affinché l’opera, sempre promessa, diventasse una realtà.

“Oggi, dice Ricciardello, si danno risposte al territorio, si dà sicurezza alla pendolarità, si ricorda anche chi ha perso la vita o è rimasto coinvolto in incidenti in quel tratto viario pericoloso e insicuro”

Ricciardello ha voluto citare l’ingegner Giuseppe Letizia, pluriassessore comunale di Brolo che aveva perorato quest’intervento e tutti i sindaci che negli ultimi vent’anni aveva spesso invocato, ad alta voce la realizzazione della rotonda di Sant’Anna, da Cipriano, Ruggeri e Campisi che hanno amministrato Piraino a Caruso e Curtorillo per il comune di Sant’Angelo di Brolo e per finire a Messina, Ricciardello ed allo stesso Laccoto per quanto riguarda Brolo.

Parolo d’elogio per l’ufficio tecnico comune brolese diretto da Basilio Ridolfo, un caterpillar nell’elaborare dati, richieste, risposte, istanze, per definire i dettagli che hanno portato a quello che oggi diventa una realtà operativa.

A Brolo oggi c’erano anche l’ing. Francesco Musto (Responsabile Area Gestione Rete Catania), che è anche il RUP dei lavori, l’Ing. Cristiano Fogliano (Capo Centro Anas – Sezione di Messina) che è anche progettista e DL dei lavori e i responsabili dell’impresa AMEC SRL di Santa Venerina (CT) e ovviamente anche Nuccio Ricciardello.

In tema di rotonde, intanto nelle ore passata sono stati definiti e consegnati i lavori dell’altra rotonda, quella sulla circonvallazione. “Un’altra opera – dice Ricciardello – importante per la viabilità. Un’altra promessa fatta e mantenuta” e aggiunge ” in questi mesi questi lavori sono stati messi sotto processo dai tanti laureati di facebook in termini di viabilità e direzione dei lavori. Io aggiungo solo che ogni opera è perfettibile, ogni cosa può essere migliorata, ma bisogna pur farla. Quell’opera andava fatta”.

Resta ora da definire la rotonda di ponte naso. Altra opera determinanti in tema di sicurezza e viabilità Anche questa promessa da anni al comprensorio.