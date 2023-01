Falcone – Oltre 2 mila sacche di sangue raccolte dall’AVIS nel 2022

Bilancio più che positivo, quello del 2022, per l’Avis Comunale di Falcone. Il Presidente Orazio Minutoli ha comunicato l’importante traguardo ai nostri microfoni: sono state raccolte 1329 sacche in sede e 844 in autoemoteca (per conto delle altre associazione della raccolta sangue), per un totale di 2173 sacche.

Il presidente Minutoli, soddisfatto, ha sottolineato positivamente questi risultati, che ha spiegato la conseguenza di un impegno costante e lodevole da parte dei donatori e di quanti partecipano alla donazione della raccolta sangue.

“Donare il sangue è dare qualcosa agli altri, a chi ha più bisogno è un gesto d’amore – ha dichiarato il presidente – Oggi la maggior parte delle persone non fa nulla senza avere niente in cambio, quest’anno abbiamo trovato tante persone disposte al dono. Mi sento doveroso ringraziare dal profondo del cuore ai volontari è una parola magica che indica persone che con il cuore. Senza di loro e senza la loro generosità non saremmo arrivati a nessun traguardo.”

Angela Serena Lo Conti