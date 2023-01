Capo d’Orlando – Violenta rissa in pieno centro lo scorso gennaio, emanati 7 DASPO urbani

Sono ben 7 i soggetti raggiunti dal cosiddetto “D.A.S.P.O. urbano”, il provvedimento di divieto d’accesso alle aree urbane, emesso dal Questore Ioppolo a seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina.

I fatti riguardano una violenta rissa avvenuta in pieno centro a Capo d’Orlando, nella notte del 16 gennaio 2022.

I sette infatti furono protagonisti di una rissa, nata come sempre per futili motivi, nella quale misero a repentaglio la pubblica sicurezza, generando disordini e paura nella pubblica via.

Erano divisi in due gruppi contrapposti: inseguimenti e botte da orbi, tra la villa comunale di Capo d’Orlando, la Piazza e le vie adiacenti.

Dopo il lavoro d’indagine dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Agata di Militello, intervenuti nell’immediatezza dei fatti, si è riusciti a risalire ai 7 soggetti, evidenziandone sia la pericolosità sociale, sia l’assoluta noncuranza con la quale gli stessi hanno agito quella sera, mettendo a repentaglio la pubblica sicurezza del centro orlandino.

I sette soggetti, per i quali è stato disposto il DASPO urbano, non potranno stazionare nei pressi o accedere ai numerosi locali ed esercizi pubblici adiacenti all’area in cui si sono svolti i fatti, per un periodo compreso tra i nove e i dodici mesi.

La notifica del provvedimento è stata eseguita dai poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando.