San Salvatore di Fitalia: tanti eventi a Natale

Molto partecipata è stata quest’anno la suggestiva Novena, animata dai “Cantori della Novena” e dai “Cantori del Santissimo” e per tutto il periodo dal suono delle zampogne per le vie del paese.

“Riguardo alle manifestazioni, abbiamo pensato agli anziani, ai giovani ed ai bambini, convinti che i momenti di aggregazione rappresentino lo spirito della rinascita della nostra comunità e debbano coinvolgere trasversalmente tutte le fasce della nostra popolazione, ha spiegato il sindaco Giuseppe Pizzolante; vogliamo quindi ringraziare tutti coloro hanno contribuito ad animare questo periodo, le associazioni, le istituzioni politiche, militari e religiose e gli artisti Lo spirito natalizio ritrovato e rinnovato, nonché la voglia di collaborazione dimostrata dai fitalesi in queste settimane, ci accompagnino anche in futuro e ci spronino ad attivarci ed impegnarci sempre di più per il bene della nostra comunità.”