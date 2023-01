Messina – Tenta di rubare collana ad una donna in centro città, arrestato 46enne

Custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina: è quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria a carico di un 46enne messinese, indagato per tentata rapina ai danni di una donna lungo il viale Principe Umberto lo scorso 2 novembre.

La donna era stata aggredita in pieno giorno strattonata con le mani al collo e colpita ripetutamente dal 46enne, che cercava di sottrarle la collana che indossava. La vittima, era riuscita ad urlare nel disperato tentativo di chiedere aiuto, facendo così allontanare l’aggressore.

Immediato l’intervento dei Poliziotti delle Volanti che consentiva la ricostruzione dei fatti attraverso la visione dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona, le cui immagini hanno consentito l’identificazione del soggetto indagato, confermata da alcuni dettagli riferiti nell’ambito delle testimonianze assunte. Individuata anche l’auto con la quale il quarantaseienne sarebbe infine scappato.

L’uomo, già gravato da precedenti penali, dopo l’arresto è stato condotto al carcere di Gazzi.