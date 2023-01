Barcellona Pozzo di Gotto: acqua e detriti su Spinesante, chiusa la litoranea verso Terme Vigliatore

Diversi gli alberi e rami caduti, in particolari a Nasari, Sant’Antonio e piazza Verga. Crollati anche alcuni pali dell’illuminazione pubblica in via Bartolone e Cantoni. Mareggiate a Spinesante. E’ il bilancio provvisorio del maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto.

Chiusa la litoranea verso Terme Vigliatore per detriti sulla careggiata. Sul posto sono intervenuti i volontari del Club Radio Cb di Barcellona Pozzo di Gotto, la polizia municipale del longano e i vigili del fuoco con l’assessore alla protezione civile Salvatore Coppolino.

Angela Serena Lo Conti