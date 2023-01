Capo d’Orlando: per quindici giorni sarà chiusa la provinciale 147 di San Gregorio dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì

Nuova ordinanza per la strada provinciale 147 di San Gregorio di Capo d’Orlando; interdizione totale al transito nei due sensi di marcia, dalle ore 07.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, a decorrere da oggi, lunedì 9 gennaio 2023 e per 15 quindici.

Limitazione al transito di una corsia di marcia ed istituzione di senso unico dal centro urbano di Capo d’Orlando in direzione San Gregorio, dalle ore 17.00 alle ore 07.00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana e nei giorni di sabato, domenica e festivi a decorrere da lunedì 9 gennaio 2023 per giorni quindici, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione del piano viabile e del rifacimento della protezione laterale sulla strada provinciale 147 di San Gregorio nel Comune di Capo d’Orlando.