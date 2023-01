Basket serie C silver, conclusa l’11° giornata

Va in archivio l’11° giornata del campionato di basket di serie C silver Sicilia in attesa che alla 14° giornata, il 29 gennaio prossimo, si concluda in girone di andata. Questi i risultati: Nuova Pallacanestro Marsala-Azzurra Pozzallo 88-85, Real Basket Agrigento-Amatori Basket Messina 109-69, Svincolati Academy-Panormus Palermo 81-66, Olympia Comiso-Domenico Savio Messina 95-63, Patti Basket- Basket Club Ragusa 88-61, SS Basket Giarre-Basket Acireale 89-75 e Olympia Canicattì-Cus Palermo 0-20. Riposava la Peppino Cocuzza. La classifica, alla luce di questi risultati nell’attesa di conoscere l’esito della partita di Canicattì: Olympia Comiso 20, Peppino Cocuzza, Cus Palermo e SS Basket Giarre 16, Azzurra Pozzallo, Svincolati Academy, Nuova Pallacanestro Marsala e Patti Basket 12, Panormus Palermo, Real Basket Agrigento 10, Amatori Basket Messina e Basket Acireale 6, Domenico Savio Messina 4 e chiudono Olympia Canicattì e Basket Club Ragusa con 0. Le immagini che state vedendo sono quelle del PalaSerranò di Patti, dove ieri il Patti Basket ha regolato facilmente il Basket Club Ragusa.