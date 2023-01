Santo Stefano Camastra, un solo medico per il servizio di guardia medica. Mozione della minoranza

Mancano i medici, la guardia medica di Santo Stefano di Camastra ne ha solo uno in servizio. Una situazione paradossale e gravissima nello stesso tempo, perché qui c’è in gioco la salute dei cittadini. Sapevamo che mancavano i medici nei pronto soccorso e che si sarebbe dovuto sopperire a questa carenza. A questa criticità si aggiunge quest’altra e si riferisce ad un territorio sprovvisto di un ospedale organizzato di tutto punto. Ecco perché i consiglieri comunali del gruppo “Noi per Santo Stefano” hanno chiesto l’autoconvocazione del consiglio comunale per discutere su criticità e disservizi collegati alla guardia medica.