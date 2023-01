Capo d’Orlando, incidente in scooter nella notte. Giovane finisce in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa notte, poco prima delle 2, in via Consolare Antica a Capo d’Orlando, in contrada Malvicino. I soccorsi sono scattati in quanto un giovane, un diciottenne di un comune limitrofo, sarebbe stato visto a terra, vicino al suo scooter, che era rovesciato su un fianco sulla strada, da alcuni passanti, che avrebbero allertato le forze di polizia e i sanitari. Non è chiaro se il giovane abbia avuto un incidente autonomo o se nel sinistro possa essere coinvolta un’auto.

Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno condotto al PS del nosocomio di Sant’Agata di Militello. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e sarebbe stato dimesso dall’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno effettuato i rilievi e sono a lavoro per ricostruire cosa sia effettivamente accaduto.