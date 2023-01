Milazzo: Dopo trent’anni di nuovo insieme

Nancy di Giovanni, Rosy La Malfa, Cristina Bucca, Francesca Italiano, Sabina Cambria, Salvo Menta, Antonella Rizzo, Claudia Parisi e Nunziatina Di Giovanni si sono ritrovati dopo trent’anni per rivivere l’atmosfera della classe 5^ B programmatori dell’istituto Commerciale di Milazzo quando gli unici alleati degli studenti erano la carta e la penna.

All’appello hanno risposto anche i professori: Giovanni Caminiti, Franca Ruggeri, Elena Caragliano, Mirella Misiti e Letteria Trischitta.

È stata una serata intensa e ricca di emozioni che è servita per riavvolgere il nastro e tornare indietro alla stagione 1991/92.

Non tutti gli alunni hanno potuto partecipare per diversi motivi, ma si sono ripromessi di riunirsi prossimamente.

Non poteva mancare la torta e la foto di rito per celebrate questo importante evento e darsi appuntamento al 2032 per festeggiare i 40 anni dal diploma.