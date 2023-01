Ficarra – Sabato 7 gennaio la presentazione del libro “La Giostra – Quasi un racconto”

Si terrà a Ficarra, sabato 7 gennaio alle ore 18.00 presso il FAC (Auditorium Comunale Ficarra), la presentazione del libro, edito da Armenio Editore, “La Giostra – Quasi un racconto” di Rosa Maria Mangano. L’iniziativa è promossa dal Comune di Ficarra in collaborazione con la casa editrice.

In questa raccolta di versi l’autrice ha fatto ritorno al periodo magico dell’infanzia e, spinta dalle emozioni, si è cimentata a scrivere con semplicità e chiarezza, ricostruendo i ricordi di piccoli stralci di vita paesana vissuti tra gli anni ’60 e ’70 a Ficarra. Oltre a far riaffiorare questi ricordi in quanti hanno vissuto la vita del paese in quegli anni, il libro ha anche lo scopo di rappresentare ai lettori più giovani quanto di particolare e curioso vedeva e percepiva una ragazzina di cinquant’anni fa.

“La Giostra – Quasi un racconto” è un tuffo nel passato, ma vuole essere anche un augurio per il futuro, per auspicare che tutto ciò che si è vissuto con gioia e armonia un tempo possa esserlo ancora. Dopo i saluti del sindaco, Basilio Ridolfo, e del consigliere comunale con delega alla cultura, Mauro Cappotto, dialogheranno con l’autrice le professoresse Graziella Casella e Cettina Giallombardo. La lettura degli estratti sarà a cura di Francesca Mancuso e Federico Mercadante. Prenderà parte all’evento il prof. Giuseppe Mancuso. La serata sarà impreziosita dalla mostra fotografica di Flavia Catena.