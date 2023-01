Aggredisce la compagna davanti al figlio di 7 anni, arrestato messinese

Ha chiesto aiuto con un filo di voce. Agli operatori della Sala Operativa è riuscita ad indicare il proprio indirizzo, poi si è rifugiata da un vicino di casa dove i Poliziotti delle Volanti l’hanno trovata poco dopo, sconvolta, con solo una vestaglia addosso e la mano visibilmente gonfia e arrossata.

Trasferita al pronto soccorso del più vicino ospedale cittadino, la donna ha riportato un trauma cranico, un trauma contusivo alla spalla e una frattura alla mano con una prognosi di 20 giorni, salvo complicazioni.

I Poliziotti delle Volanti, dopo le successive indagini hanno individuato il responsabile. Si tratta del compagno della donna che, durante una lite, l’ha aggredita e malmenata alla presenza del figlio minore di sette anni.

Sin dai primi accertamenti, inoltre, è emerso che non sarebbe stato il primo episodio ma l’ultimo di una lunga serie di atti di violenza mai denunciati prima.

Gli Agenti, pertanto, hanno tratto in arresto l’uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia. All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e l’uomo, allontanato dalla casa familiare, è stato raggiunto dalla misura dell’obbligo di dimora in un altro comune.