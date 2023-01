Sant’Agata di Militello – Un successo il capodanno con Gemitaiz

Un successo il capodanno festeggiato a Sant’Agata di Militello! L’arrivo del nuovo anno è stato celebrato al PalaMangano con un evento musicale di grandissimo rilievo, culminato con la partecipazione del rapper Gemitaiz.

Nutrita partecipazione di giovani e famiglie, provenienti dall’intera regione, che hanno contribuito, con la loro passione e divertimento, al successo della manifestazione che si è protratta sino all’alba.

Un risultato largamente positivo, oltre che per le numerose presenze registrate, anche per l’organizzazione impeccabile, che pone le basi per una programmazione di eventi musicali e culturali di elevato livello da realizzarsi all’interno del grande complesso del Palamangano, in grado di ridare all’intera area dei Nebrodi quella centralità che le è già appartenuta nel passato.

Un successo cui hanno contribuito la qualificata esperienza degli organizzatori, la società Palasport S.r.l. ed il gruppo @Karibe con tutto il personale impegnato, la collaborazione dell’Amministrazione comunale e degli Enti interessati e la competenza di tutte le Forze dell’Ordine impegnate nello svolgimento delle attività di prevenzione richieste dalla natura dell’evento.

La crescita culturale e turistica del territorio passa anche attraverso la crescita delle imprese operanti nel settore culturale e creativo, come dimostra con ogni evidenza l’evento di capodanno 2023 presso il Palamangano di Sant’Agata di Militello.

L’augurio per tutti è quello di un arrivederci a presto per il prossimo evento.