Novara di Sicilia, obiettivo su “Timpaforca”, “Rocca Salvatesta” e videosorveglianza

L’amministrazione di Novara di Sicilia guidata dal sindaco Gino Bertolami procederà a realizzare un parco avventura, rifunzionalizzando e valorizzando il bosco Timpaforca, area pregiata fuori del centro abitato, in cui insistono alberi di alto fusto.

Ecco perché il rup del progetto ingegnere Salvatore Ferrara ha bandito i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione dei lavori, essendo già stato redatto preliminarmente uno studio di fattibilità tecnica ed economica. L’esecutivo, a suo tempo, ha richiesto un finanziamento alla Presidenza della Regione Siciliana e per questo progetto sono stati stanziati dalla Regione 660 mila euro. Per la progettazione sono stati impegnati circa 40 mila euro.

L’amministrazione inoltre ha ottenuto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre 44 mila euro, risorse provenienti dal fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza. Sono stati destinati al servizio di progettazione dell’intervento di realizzazione di un sentiero naturalistico da Ponte San Giorgio fino alla Rocca Salvatesta.

Infine è stato approvato il progetto dei lavori per l’installazione di un sistema di videosorveglianza del territorio comunale secondo il patto per l’attuazione della sicurezza urbana per 200 mila euro, dopo che il comune montano ha aderito alla richiesta della Prefettura di Messina.