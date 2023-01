A20 – Svincolo di Villafranca aperto in entrata. La Galleria Telegrafo dovrebbe riaprire il 12 gennaio

Si tenta di sbloccare l’impasse sull’autostrada A20, per lenire i disagi causati dalla chiusura della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. La galleria è chiusa dallo scorso 24 dicembre, dopo un grave incendio che ha danneggiato gravemente la struttura.

Il tratto dovrebbe riaprire il prossimo 12 gennaio. Tante le problematiche per i pendolari in questi giorni, impossibilitati a transitare da Messina verso Rometta.

E allora il comitato operativo per la viabilità, guidato dal Prefetto Cosima di Stani, ha previsto l’apertura dell’uscita di Villafranca, che sarà fruibile alle auto in senso inverso, cioè in entrata. Da Villafranca, all’incrocio con la strada statale 113, si potrà imboccare in salita la bretella di uscita che al momento è “vuota”, vista la chiusura del tratto autostradale tra Giostra e Villafranca.

Una volta arrivati in autostrada, si dovrà fare una mini inversione per proseguire in direzione Palermo.

Il provvedimento sarà valido solo per le auto, non per i mezzi pesanti, ma sarà comunque una manna dal cielo per Villafranca e Saponara, dove in questi giorni si sta riversando l’intero traffico autostradale proveniente da Messina in direzione dello svincolo di Rometta, il primo utile in direzione Palermo, visto che quello di Villafranca ha solo l’uscita in direzione Palermo e l’ingresso in direzione Messina. In questo modo, invece, si potrà imboccare l’autostrada da Villafranca.

Ieri, si è riunito, presso il Palazzo di Governo, il Comitato Operativo per la Viabilità, presieduto dal Prefetto, alla presenza dei rappresentanti della Città Metropolitana, dei Comuni di Messina, Rometta, Villafranca Tirrena e Saponara, della Questura, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana, della Polizia Municipale di Messina, della Centrale operativa del 118, del Consorzio Autostrade Siciliane, dell’ANAS e di RFI.