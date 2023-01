Incidente mortale col parapendio a Castelmola. Morto un 52enne, ferita la donna in volo con lui

Incidente mortale col parapendio a Castelmola, vicino Taormina.

Sono rimaste coinvolte due persone: una, un uomo di 52 anni, di Catania, ha perso la vita in circostanze ancora da verificare. Il parapendio biposto è precipitato al suolo intorno alle 14 di questo pomeriggio.

L’uomo era un apprezzato istruttore. Insieme a lui viaggiava una donna, soccorsa e trasportata all’ospedale Cannizzaro a bordo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. Dalle 14.20 intervento in corso da parte delle forze dell’ordine. Si cercherà di capire la dinamica del grave incidente, verificatosi in zona Monte Venere, tra le colline situate tra Castelmola e Taormina, un luogo molto frequentato dagli appassionati di parapendio.