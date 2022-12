Si chiude un 2022 costellato di colpi di scena per la politica Santagatese e in particolare per il consiglio comunale. Ultimo in ordine di tempo, le dimissioni del presidente del consiglio Laura Reitano, giunte lo scorso 29 dicembre, a margine dell’ultima seduta del civico consesso. La professionista, che ha parlato già in passato di attacchi ingiustificati, così argomenta la sua scelta e le critiche dei consiglieri della minoranza e degli indipendenti.