Il 2022 è stato un anno proficuo per Naso, per la stabilizzazione dei conti pubblici e il miglioramento della macchina amministrativa, ma anche per l’avvio e il completamento di tante opere che daranno un volto nuovo alla cittadina. Soddisfatto il primo cittadino, Geatano Nanì, che ha tracciato ai nostri microfoni il rendiconto di fine anno, parlando delle prospettive per la sua comunità.