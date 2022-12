Convocata per il 16 gennaio 2023 l’assemblea dei soci OPAN

Convocata una nuova assemblea dei soci dell’OPAN, Organizzazione Prodotto Allevatori Nebrodi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che l’assemblea dei soci della Cooperativa OPAN è convocata:

Lunedì 16 Gennaio 2023 17:30:00

Ed eventualmente in seconda convocazione

Martedì 17 Gennaio 2023 18:00:00

Per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:

1. Ratifica Assemblea Precedente

2. Varie ed eventuali

L’assemblea si terrà in forma ibrida: in presenza, presso la sede sociale e on line cliccando sui link dedicati.