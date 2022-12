Mazzarrà Sant’Andrea: provvedimento di somma urgenza per evitare lo sversamento del percolato dalla discarica

Scongiurare lo sversamento di percolato dalla discarica di contrada Zuppà. Questo si è prefisso il comune di Mazzarrà Sant’Andrea con un provvedimento di somma urgenza disposto dal geometra Giuseppe Di Natale, ex dipendente comunale, che oggi svolge attività di supporto all’ufficio tecnico.

E’ stato verificato come la società Tirrenoambiente spa in liquidazione, proprietaria della discarica, trovandosi nell’assoluta impossibilità di attuare direttamente un regolare servizio di smaltimento del percolato, ha comunicato al comune dei vivai che le vasche di accumulo e stoccaggio del refluo raggiungeranno il colmo e così, già dal 15 dicembre, non potrà evitarsi lo sversamento.

A questo punto solo un intervento di somma urgenza di smaltimento potrà scongiurare questo pericolo. Da un sopralluogo effettuato il 14 dicembre scorso dallo stesso tecnico con il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta, si è ravvisata la necessità di continuare il servizio di smaltimento del percolato almeno fino al 25 marzo 2023, per poter scongiurare sversamenti nel periodo di maggiore piovosità che normalmente su questo territorio avviene nel periodo invernale fino a metà marzo.

Sarà la ditta “Ecosistem srl” di Lamezia Terme, che attualmente svolge il servizio di smaltimento, a proseguirlo almeno fino al 25 marzo del prossimo anno. Saranno effettuati almeno 13 trasporti settimanali con autocisterna da 30 metri cubi/tonnellata, per un importo totale di 387 mila euro. La spesa, grazie ad un apposito finanziamento della Regione Siciliana, che risulta indispensabile per rimuovere Io stato di pregiudizio all’incolumità pubblica e privata, sarà in danno della TirrenoAmbiente, a cui spetta la gestione post mortem della discarica.