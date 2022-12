Localizzare il liceo scientifico di Patti nell’immobile di piazza Mario Sciacca, destinato attualmente ad uffici comunali, sarebbe stata una soluzione definitiva. Lo sostiene l’ex candidato a sindaco Lucio Melita, che, insieme ad un gruppo di persone, ha rilanciato questa idea, evidenziando che la decisione avrebbe comportato un guadagno per le casse comunali, non dimenticando la movimentazione di persone, soprattutto al mattino, facendo rianimare la piazza come ai vecchi tempi.